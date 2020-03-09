Apple Watch Sağlık Takibinde Vites Yükseltiyor!

Bazı yeni raporlara göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini koruyabilmek için yeni sağlık takibi özelliklerinin üzerinde çalışıyor.

Kanda Oksijen Takibi

iOS 14 sürümünün kodlarında ortaya çıkan detaylara göre yeni Apple Watch, bazı yeni sağlık takibi özelliklerine sahip olacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise kandaki oksijen ölçümü olarak öne çıkıyor.

Standart durumlarda kandaki oksijen seviyesinin yüzde 95 ila yüzde 100 arasında olması sağlıklı olarak kabul edilir. Buna karşın yüzde 80 ve altındaki seviyeler kalp ve beyin fonksiyonlarını etkileyecek sorunları beraberinde getirebilir. Bu seviyenin altında solunum sorunları ve kalp durması yaşanma riski yaygın bir orana sahip.

Watch, kandaki oksijen seviyesinin düzenli takibini yapacak ve tıpkı nabız takibinde olduğu gibi kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu durumlarda kullanıcıyı uyaracak.

Hangi Cihazlara Gelecek?

Bu aşamada kandaki oksijen takibinin hangi donanımlara ve hangi yazılımlara ihtiyaç duyduğu bilinmiyor. Yani Watch Series 6 ile gelebileceği gibi watchOS 7 ve üstündeki tüm Watch modellerine de sunulabilir.