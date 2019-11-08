Apple Watch Satışları Durdurulamıyor

Akıllı saat pazarının öncüsü Apple, açıklanan son raporlara göre her şeye rağmen büyümeye devam ediyor.

Tüm Rakiplerine Rağmen Büyüyor

Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni raporlara göre Apple, akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni verilere göre şirketin üçüncü çeyrek içerisinde yaptığı Apple Watch satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında büyüdü.

Araştırma şirketi yaptığı incelemelerde şirketin bir önceki yılın aynı döneminde 4,5 milyon birim Watch sattığını, bu yıl ise bu oranın 6,8 milyon birim olarak yükselişe geçtiğini belirtti. Söz konusu satışlarla birlikte şirketin akıllı saat pazar payı da yüzde 45 oranından yüzde 47,9 oranına yükseldi.

Samsung Peşinde

Her ne kadar Apple hızla büyümeye devam etse de, Samsung da şirketin hemen arkasında bulunuyor. Raporda "dünyanın iki numaralı akıllı saat satıcısı" olarak belirtilen şirket, satışlarını 1,1 milyon birimden 1,9 milyon birim seviyesine yükseltti. Bir senelik bu fark sırasında satışlarını neredeyse iki kat artıran şirket, bu noktada iddialı bir duruş sergiliyor.

Google tarafından satın alınan Fitbit, geçtiğimiz sene üçüncü çeyrekte 1,5 milyon birim olan satışlarını bu sene üçüncü çeyrekte 1,6 milyon birime çıkardı. Satışlarda oldukça düşük bir artış gören şirketin pazar payı yüzde 15 seviyesinden yüzde 11 seviyesine indi.