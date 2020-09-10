Apple Watch SE'nin Boyutları Sızdırıldı

Bildiğiniz üzere Apple, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği çevrim içi etkinlik ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Pek çok kişi bu etkinlikte iPhone 12 modelleri ile karşılaşmayı bekliyor olsa da bazı iddialara göre bu etkinlik yalnızca iPad ve Watch modelleri üzerine olabilir. Yani her durumda bir akıllı saat ile karşılaşmayı bekliyoruz ve bazı yeni sızıntılar Apple Watch SE boyutu hakkında merak edilen detaylara ışık tutuyor.

Apple Watch SE Boyutu: Ne Kadar Büyük Olacak?

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamalarda Apple'ın bu sene iki yeni akıllı saat modeli tanıtacağını duymuştuk. Bunlardan birisi Watch Series 5'in halefi olacak ki bunu kısaca Watch Series 6 olarak da adlandırabiliriz. Bir diğer modelin ise nispeten uygun fiyatlı Watch Series 3'ün halefi olacağı iddia edildi ki, sızıntılara göre bu da Watch SE oluyor.

Ufak bir hatırlatma olması adına Watch Series 5 40mm ve 44mm olarak iki farklı boyutta kullanıcılara sunulurken Watch Series 3 38mm ve 42mm olarak iki farklı boyutla geliyor. Öte taraftan Watch Series 3'ün halefi, bu boyutlarda sıkışıp kalmayacak gibi gözüküyor.

Buna göre Watch SE 40mm ve 44mm olmak üzere daha büyük boyutlarda kullanıcılara sunulacak. Buradaki ufak bir sorundan da bahsetmemiz gerekiyor ki, yeni modelin ekran çerçevesinin Watch Series 5 gibi ince mi olacağını yoksa Watch Series 3 gibi kalın mı olacağını bilmiyoruz.

Peki siz tüm bu iddialar ve sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch SE nasıl olmalı ve hangi fiyat etiketi ile kutudan çıkmalı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.