Apple Watch SE Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, Time Flies etkinliğinde uygun fiyatlı akıllı saat modelini tanıttı. Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı düzenlenen etkinlikte açıklandı. İşte Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı.

Apple Watch SE Özellikleri

Apple Watch SE özellikleri resmi olarak duyuruldu. Apple Watch Series 6'nın yanı sıra Apple, söylendiği gibi bir Apple Watch SE'yi tanıttı. Apple Watch SE, Apple'ın giyilebilir ürün yelpazesinde Apple Watch Series 3'ün üzerinde yer alacak.

Apple Watch SE, Series 3'te bulunan S3 yonga setinden 2 kat daha fazla performans artışı sağlayacak bir S5 yonga seti ile geliyor. Apple Watch SE, kalp atış hızını ölçebiliyor. Akıllı saat GPS ve yalnızca Wi-Fi yapılandırmalarıyla iki farklı boyutta (40 mm ve 44 mm) satışa sunulacak.

Apple, artık akıllı saatlerin kutusundan bir USB şarj adaptörü çıkmayacağını duyurdu.

Apple Watch SE Fiyatı

Apple Watch SE fiyatı resmi olarak paylaşıldı. Akıllı saatin başlangıç fiyatının 279 dolar olduğu açıklandı. Türkiye fiyatına hemen aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.