'Apple Watch Series 5' OLED Ekranlarla Gelebilir

Ünlü sızıntı uzmanı ve analist Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple’ın merakla beklenen akıllı saati Watch Series 5’i 2019’un ikinci yarısında göreceğiz. Üstelik Kuo, yeni akıllı saatte Japan Display adlı firma tarafından tedarik edilen OLED ekranların kullanılacağını söylüyor.

Japan Display'e Önemli Görev

Çin medya kuruluşlarıyla paylaşılan TF International Securities'in yayınladığı bir araştırma notunda Kuo, Japan Display'in Apple Watch için OLED ekran siparişlerinin oranını kademeli olarak arttıracağını ve 2019’da yüzde 15-20 olan bu oranın 2021’de yüzde 70-80’e ulaşacağını tahmin ediyor.

LG ve BOE de Tedarik Zincirinde

Kuo ayrıca Apple’ın, iPhone’lar için OLED ekran tedariği konusunda LG’nin tedarik oranını da kademeli olarak arttıracağına ve tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Çinli üretici BOE ile de çalışacağına inanıyor.

Apple Watch Series 5 modelleri muhtemelen önümüzdeki ay yeni iPhone üçlemesiyle birlikte tanıtılacak. Geçmişte Watch Series 1 ve Series 4’ün de Eylül ayında tanıtıldığı hatırlayacak olursak, zamanlamanın çok da şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar Watch Series 5 hakkındaki bilgiler ve sızıntılar bir hayli azdı. Dolayısıyla Kuo’nun verdiği bilgiler oldukça tatmin edici.

Kuo daha önce de Apple Watch Series’e 'yeni bir seramik kaplama tasarımı' ekleneceğini söylemişti ancak açık bir şekilde Series 5 modellerini işaret etmemişti. Ayrıca Reuters da, Japan Display'in Apple Watch için OLED ekran tedariğine başlayacağını bildirmiş fakat aynı şekilde Series 5 modellerinden bahsetmemişti.

Sırada MicroLED Ekranlar Olabilir

Daha da ileriye baktığımızda ise, Apple Watch Series 6 modellerinin 2020 yılında MicroLED ekranlarla geleceği yönünde söylentilerin olduğu görülüyor.