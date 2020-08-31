Apple Watch Stokları Tükendi, Yeni Apple Watch Series 6 Geliyor

iPhone 12 serisi, yeni iPad’ler, Apple Watch Series 6’nın tanıtım etkinliğine yaklaşırken, bazı Apple Watch Series 5 modelleri için stoklar tükendi. Apple Watch Series 6 geliyor!

Apple Watch Series 5 Stokları Tükendi!

LTE özellikli Apple Watch Series 5 44mm modelinin neredeyse tüm çeşitleri şu anda Apple’ın online mağazasında bulunamıyor, yalnızca GPS çeşitleri satın alınabiliyor. LTE’li daha küçük 40mm Apple Watch Series 5 satın alınabiliyor. Apple’ın Eylül ayında yeni iPad Air ile birlikte Apple Watch Series 6’yı tanıtacağı, iPhone 12 tanıtım etkinliğini Eylül ayı başında düzenleyeceği söylentileri var.

Apple Watch Series 6 Yakında Geliyor

Devam eden salgın ve sınırlı kaynaklar nedeniyle halihazırda gergin olan Apple’ın tedarik ve lojistik üzerindeki yükü azaltacağından kademeli tanıtım (lansman) çok mantıklı olacak. Yeni bir Apple Watch satın almak istiyorsanız, Apple Watch Series 6’nın tanıtımı çok yaklaştığından birkaç hafta daha beklemenizde fayda var. Sızıntılar, yeni Apple Watch’un kan oksijen takibi, gelişmiş EKG, stres seviyesi takibi ve zihinsel sağlıkla ilgili başka özellikler gibi yeni sağlık izleme özelliklerine sahip olacağını gösteriyor.

Yeni iPad ve Apple Watch modelleri geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan geçti, bu da Apple’ın iPad ve Apple Watch serisini önümüzdeki hafta içinde yenileyeceğini gösteriyor. Apple’ın önceki geçmiş siciline göre, Eylül ayının üçüncü haftası mevcut Apple Watch ve iPad Air satışlarının durdurulacağını, mağazadan kaldırılacağını görmemiz mümkün.