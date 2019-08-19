Apple Watch Series 5, Titanyum ve Seramik Kasa ile Gelebilir

Apple'ın yeni akıllı saat modeli olan Apple Watch Series 5 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Çok yakında tanıtılacak olan Apple Watch Series 5'in yeni titanyum ve seramik kasalarla gelebileceği ortaya çıktı.

Apple hayranlarının merakla beklediği akıllı saat modelinin Hem 40mm hem de 44mm'lik iki farklı varyasyon ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Gelen sızıntılara göre, her iki modelde de hem seramik kasa hem de titanyum kasa seçeneği bulunacak.

İspanyol teknoloji sitesi iHelp BR, watchOS 6 betanın en son ki sürümünde gizli olan bir özelliği keşfetti. watchOS 6'nın beta sürümünde ortaya çıkan animasyonda Apple Watch Series 5'in titanyum kasa ile geleceği gözükmekte.

Apple bildiğiniz üzere hiç titanyum kasaya sahip bir akıllı saat tanıtmadı. Sürekli seramik kasaya sahip akıllı saat modelleri tanıttı. iHelp BR'ye göre Apple, titanyum kasaya sahip olan akıllı saatleri bu yıl tanıtacak. Apple Watch Series 5 hakkında gelen sızıntı ne yazık ki sadece bu kadar.

Apple Watch Series 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple Watch Series 5, iPhone 11 ile beraber Eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde tanıtılacak. Apple Watch Series 5 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!