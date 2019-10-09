Apple Watch Series 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Apple Watch Series 5 akıllı saatlerin Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Apple Watch Series 5'in tüm teknik özelliklerine ve ülkemizdeki satış fiyatına yakından bakalım.

Apple Watch Series 5, always on Retina LTPO ekrana sahip. Cihaz tüm gün süren batarya ömrü ile dikkatleri üzerine çekmekte. Apple Watch 5, dahili pusula uygulaması ile gelmekte.

Apple yaptığı açıklamada Apple Watch Series 5'in %100 geri dönüştürülebilir alüminyumdan üretildiğini söyledi. Apple Watch Series 5 seramik ve titanyum kasa ile beraber gelmekte.

Apple Watch Series 5 Türkiye Fiyatı

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde:

Apple Watch Series 5 gümüş rengi alüminyum kasa ve spor kordon 40mm: 3.099 TL. 44mm: 3.299 TL

Apple Watch Series 5 altın rengi alüminyum kasa ve spor kordon 40mm: 3.099 TL. 44mm: 3.299 TL

Apple Watch Series 5 uzay grisi alüminyum kasa ve spor kordon 40mm: 3.099 TL. 44mm: 3.299 TL

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Apple Watch Series 5 akıllı saatler şu anda Apple.com/tr adresinde satışta.