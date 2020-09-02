Apple Watch Series 6 Güvenlikte Çığır Açabilir!

Apple önümüzdeki dönemlerde Watch 6 ve Watch SE modelleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorken şirketin yeni nesil akıllı saatlerinde biyometrik doğrulama yöntemi kullanabileceği iddia ediliyor. Peki bu temelde ne anlama geliyor ve kullanıcıların hayatında ne gibi değişikliklere yol açacak?

Apple Watch 6 Touch ID ile Gelebilir!

Son sızıntılar kapsamında Apple'ın akıllı saatlerinde Touch ID kullanabileceği işaret ediliyor. Bu sensör nispeten yüksek bir maliyete sahip olduğundan Watch SE'de görmemiz pek mümkün olmasa da Watch Series 6 ile birlikte gelebilir.

Bu sayede akıllı saatindeki verileri önemseyen kullanıcılar parola yerine parmak izlerini kullanarak cihazlarını açabilecek. Tabii bu sensörün nerede konumlandırılacağı ise ayrı bir soru işareti. Touch ID ekran içerisinde konumlandırılabileceği gibi yan taraftaki fiziksel tuşlarda da bulunabilir.

Nitekim şirketin iPad Air 4 modelinde de Touch ID'i güç tuşuna taşıma gibi bir planının olduğunu düşünürsek yeni nesil akıllı saatte de benzer bir durum söz konusu olabilir. Tabii şu aşamada tüm bunların birer sızıntıdan ibaret olduğunu hatırlatalım.

Önümüzdeki günlerde Watch SE ve Watch 6 ile ilgili daha fazla detaya ulaşmayı bekliyoruz. Bu süreçte yeni modellerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için hemen üst tarafta yer alan bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz Watch Series 6'dan neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.