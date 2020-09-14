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Apple Watch Series 6 Yeni Renklerle Gelebilir

Apple Watch Series 6 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Apple Watch Series 6 yeni renk seçeneklerine sahip olabilir.

apple-watch-series-6-yeni-renklerle-gelebilir
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Apple'ın 15 Eylül Salı günü düzenlenleyeceği Time Flies etkinliğinde tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6 ile ilgini son dakika bir sızıntı geldi. İşte Apple Watch Series 6 ile ilgili gelen sızıntı.

Sızıntı: Apple Watch Series 6 Yeni Renk Seçeneği ile Gelecek

@L0vetodream kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda Apple Watch Series 6'nın yeni renklerle satışa sunulacağını ve hızlı şarjı destekleyeceğini iddia etti. Yeni renk seçeneklerinin ne olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

15 Eylül'deki Apple Time Flies Etkinliği Nasıl İzlenir? TEKNOLOJİ 15 Eylül'deki Apple Time Flies Etkinliği Nasıl İzlenir?

Apple etkinliği 15 Eylül Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Etkinlikte Watch Series 6 ile ilgili detayların paylaşılmasını bekliyoruz. Etkinlikte tanıtılacak olan tüm yenilikleri sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalın!

Sizler Apple Watch Seris 6'da hangi özelliğin olmasını isterdiniz? Watch Series 6 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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