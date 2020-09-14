apple-watch-series-6-yeni-renklerle-gelebilir

Apple'ın 15 Eylül Salı günü düzenlenleyeceği Time Flies etkinliğinde tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6 ile ilgini son dakika bir sızıntı geldi. İşte Apple Watch Series 6 ile ilgili gelen sızıntı.

Sızıntı: Apple Watch Series 6 Yeni Renk Seçeneği ile Gelecek

@L0vetodream kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda Apple Watch Series 6'nın yeni renklerle satışa sunulacağını ve hızlı şarjı destekleyeceğini iddia etti. Yeni renk seçeneklerinin ne olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Apple etkinliği 15 Eylül Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Etkinlikte Watch Series 6 ile ilgili detayların paylaşılmasını bekliyoruz. Etkinlikte tanıtılacak olan tüm yenilikleri sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalın!

Sizler Apple Watch Seris 6'da hangi özelliğin olmasını isterdiniz? Watch Series 6 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!