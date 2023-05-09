Apple Watch Series 9'un İşlemcisinden İlk Detaylar!

Geçen yıl piyasaya sürülen Apple Watch Series 8, Watch Series 7'ye güç veren S7 gibi Series 6'ya güç veren S6 işlemciye benzeyen S8 işlemci tarafından destekleniyordu ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre birkaç ay içinde çıkması beklenen Watch Series 9'da önceki işlemcinin yeniden düzenlenmiş bir versiyonu yerine yeni bir işlemci olacak.

Gurman ayrıca bu yeni işlemcinin iPhone 15 serisine güç veren Apple'ın A13 işlemcisini temel alacağına inanıyor. Series 9'un işlemcisinin A15'ten ne kadar farklı olacağı belirsiz olsa da Watch Series 9'a performans ve verimlilik iyileştirmeleri getirmesini bekleyebilirsiniz.

Watch Series 9'un işlemcisinin önceki modellere kıyasla akıllı saatler arasında devrim yaratacak değişikliklere ve yeniliklere sahip olması bekleniyor.

Watch Series 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın watchOS 10'u 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek WWDC23'te tanıtması bekleniyor ve Cupertino merkezli teknoloji devinin geliştiriciler konferansında Watch Series 9'un işlemcisi hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz.

Peki sizin Watch Series 9'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.