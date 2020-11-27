Apple Watch Tasarımı Değişiyor Mu? Bomba İddia

Apple Watch tasarımı değişiyor mu? Apple'ın tasarım değişikliği yapıp yapmayacağı merak ediliyor? Analist Ming-Chi Kuo tarafından Apple Watch tasarımı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Apple Watch Tasarımı Değişiyor Mu?

Yeni gelen raporda, Analist Ming-Chi Kuo, şirketin gelecek ürünleri hakkında tahminlerde bulundu. iPhone 12 Pro ve Pro Max'e olan talebin başlangıçta beklenenden daha güçlü olduğu söyleniyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini satışlarının ise biraz daha zayıf olduğu söyleniyor.

Yeni iPad Air'e olan talebin güçlü olduğunu söyleyen Kuo, 2021'in ikinci yarısında, muhtemelen iPad'in 9. nesli olan yeni ve uygun fiyatlı bir iPad'in de piyasaya sürülmesini bekliyor.

Apple Watch akıllı saatlerin genel tasarımı ilk Apple Watch'tan bu yana çok az değişti. En son yapılan "büyük" değişiklik, daha büyük bir ekran getiren Series 4'teydi. Ancak Kuo, önümüzdeki yıl Apple Watch'un yeni modelleriyle "yenilikçi sağlık yönetimi işlevleri ve geliştirilmiş form faktörü tasarımı" bekliyor. Analistin tasarım ile ilgili tam olarak ne demek istediği henüz belli değil. Akıllı saatin tamamen yeni bir tasarımı olabileceği söylentiler arasında.

Apple geleneği sürdürürse, Apple Watch Series 7, Eylül 2021'de piyasaya sürülecek.

Watch Series 6, Watch SE ve iPad (Nesil 8) ülkemizde satışa sunuldu.

Önceki modelin tasarımına benzer bir tasarımla gelen Watch 6, yeni nesil Apple S6 işlemci ile birlikte kutudan çıkıyor ve kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yardımcı olan dört adet oksimetre ile birlikte geliyor. Modelle ilgili ayrıntılı detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Watch 6'nın 40mm varyantı için fiyat 3.799 TL olarak belirlenmiş durumda.

Watch 6'nın 44mm varyantı için fiyat 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.

Her iki model için de tahmini gönderim süresi 1-2 Hafta olarak belirtiliyor.

Watch 3 ve Watch 6 arasında konumlanan Watch SE, yenilenmiş tasarımı ile birlikte her iki model arasında bir köprü görevi görüyor. Bu noktada Watch 3'ten daha güçlü olan ancak elektrokardiyografi ya da kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık özelliklerine sahip olmayan modelin ayrıntılı detaylarını hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.