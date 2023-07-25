Apple Watch Ultra'ya Dair Yeni İddia: Çok Daha Hafif Olacak!

Bu yılın başlarında Setsuna Digital adlı bir Weibo kullanıcısı, Apple'ın sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ı piyasaya süreceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Şimdi ise aynı kişi, yaklaşmakta olan ikinci nesil Apple Watch Ultra hakkında yeni bir tahminde bulunarak "çok daha hafif olacağını" belirtti.

Apple Watch Ultra'nın mevcut versiyonu en hafif Series 8 saate kıyasla çok daha ağır, dolayısıyla bu ağırlık azaltımı önemli olabilir.

Apple'ın bu ağırlık kaybını nasıl gerçekleştirmeyi planladığına ilişkin spekülasyonlar 3D yazıcıların kullanımı etrafında yoğunlaşıyor. TF International'ın üst düzey Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, yeni nesil Apple Watch Ultra'nın bazı parçalarını oluşturmak için 3D yazıcılardan yararlanıyor olabilir.

Apple Watch Ultra'nın Parçalarında 3D Yazıcılar Kullanılabilir

Kuo, ağırlık azaltmayı bir hedef olarak özellikle belirtmese de 3D baskı yoluyla metal parçalar yerine plastik parçaların kullanılması doğal olarak ağırlıkta gözle görülür bir azalmaya yol açabilir.

Özetle, sarı renk iPhone 14'ü doğru tahmin eden bir Weibo duyumcusu, Apple'ın öncelikli hedefi ağırlık azaltmak olmasa da yakında çıkacak olan Apple Watch Ultra'nın daha hafif olmasını ve muhtemelen 3D baskılı plastik parçaların kullanılmasını bekliyor.

Peki sizin Apple Watch Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.