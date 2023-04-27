Apple Watch'a Yapay Zeka Destekli Özellikler Geliyor

Forma girmenin ve daha sağlıklı olmanın en zor kısımlarından biri tutarlı ve sürekli kalmaktır. Bu nedenle birçok kişi antrenman yapmak için bir arkadaş ya da daha da iyisi kişisel bir koç buluyor. Peki ya bu rol yapay zekâ tarafından kolayca doldurulabilseydi?

Apple bunun iyi bir soru olduğunu düşünüyor gibi görünüyor, zira şirketin çok da uzak olmayan bir gelecekte Apple Watch'a yapay zekâ destekli bir danışman/koç eklemenin bir yolu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Rapor, tahmin ve sızıntılar söz konusu olduğunda büyük bir doğruluk yüzdesine sahip popüler bir isim olan Mark Gurman'dan geliyor.

Gurman, Apple'ın bu sözde yapay zekâlı motivasyon koçunu, büyük olasılıkla Apple Fitness+ dışında ayrı bir ücretli seçenek olacak yeni bir özellik şeklinde uygulayacağını söylüyor. Apple'ın şu anda Siri, yapay zekâ, sağlık ve hizmet ekiplerini bu konuda çalışmak üzere görevlendirdiğini söylüyor. Quartz adı verilen projenin ana amacı, kullanıcıların egzersiz yaparken motive olmalarına, daha iyi uyumalarına ve daha iyi beslenmelerine yardımcı olmak olacak.

Yapay Zekâ Sanal Koçunuz Sizleri Bekliyor

İddialara göre bu sanal koç, aktivite ve yeme alışkanlıklarınızı takip edecek ve ipuçlarını buna göre ayarlayacak. Kuşkusuz bu kulağa yorucu ve hatta can sıkıcı geliyor ancak sizi her yerde takip etmesi için kendi kişisel koçunuzu işe almak için ilginç bir geçici çözüm olabilir, ki bunun pek de ucuz olmayacağı aşikâr.

Gurman şimdilik herhangi bir fiyatlandırmadan bahsetmedi ancak Quartz projesinin hâlâ çalışma aşamasında olduğu göz önüne alındığında bu beklenen bir durum. Eğer bu özellik hayata geçerse Apple'ın iOS 18 yazılım güncellemesini yayınlayacağı 2024 yılında gerçekleşmiş olacak ancak bu girişimden vazgeçilmesi ihtimali hâlâ mevcut.