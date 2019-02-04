Apple Watch, Yere Düşen Bir Adamın Hayatını Kurtardı

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 4’ün en dikkat çeken özelliklerinden biri, yere düştüğünüzü algılayabilme ve uzun süredir hareketsiz olduğunuzu tespit ettiğinde otomatik olarak yardım çağrısı gönderme yeteneği olmuştu. Söz konusu özellik, Norveç’te yaşayan 67 yaşındaki bir adamın hayatını kurtardı.

Bir akıllı saatten çok daha fazlası olan Apple Watch, sahip olduğu özellikler sayesinde hayat kurtarmaya devam ediyor.

9to5Mac adlı internet sitesinin haberine göre, Series 4’te bulunan ivmeölçer jiroskopu, Norveç’te acil durum yetkilileri tarafından banyosunda kanlar içinde bulunan 67 yaşındaki bir adama ikinci bir şans daha verdi.

Talihsiz adamın kızı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok daha kötüsü olabilirdi. Bütün gün, ‘Koluna akıllı bir saat takmamış olsaydı ne olurdu?’ diye sorup durduk. Cep telefonunu banyoya götürmemişti. Yardım çağrısının bu hızla gitmesi inanılmaz derecede şaşırtıcı. Çok ciddi bir şekilde düşmüştü. Saat belki de babamın hayatını kurtardı”

Norveçli adamın, gece yarısı tuvalete gittiği sırada bayıldığı ve kafasını yere çarptığı belirtildi. Yüzünde üç kırık bulunan 67 yaşındaki adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Apple Watch’un hayat kurtarma hikayeleri, genellikle kalpteki ritim bozukluklarını ölçen özelliği ile ilgili oluyor; ancak yaşanan bu olay, yeni düşüş algılama özelliği ile Apple Watch’un her zamankinden çok daha kullanışlı hale geldiğini kanıtlıyor. Söz konusu özelliğin, yaş ayarınızı 65 yaş ve üstü olarak işaretlemediğiniz sürece devre dışı olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Geçtiğimiz haftalarda, Elissa Lombardo adındaki bir kişi Apple CEO’su Tim Cook’a bir tweet atarak, yeni Apple Watch’un kocasının düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğini ve bu sayede hastaneye gittiklerini söylemişti.