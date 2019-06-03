Apple, watchOS 6'yı Duyurdu! İşte Yenilikler

Apple, WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda watchOS 6'yı duyurdu. Sizler için yeni duyurulan watchOS 6'nın tüm özelliklerini derledik.

watchOS 6 Duyuruldu!

watchOS 6 ile birlikte Apple Watch'lar yepyeni bir yüze sahip oldu. Yeni kadran seçenekleri tanıtıldı. Apple, Hesap Makinesi ve Sesli Notlar ile birlikte Apple Watch'a Sesli Kitap Okuyucu özelliğini getirdi. Aynı podcast dinler gibi kitapları da sesli olarak dinleyebileceksiniz. watchOS 6 ile birlikte Apple Watch uygulamaları için özel bir App Store duyuruldu. Kullanıcılar doğrudan saatleri üzerinden uygulama arayabilmekte ve indirebilmekte.

WatchOS 6 Duyuruldu!

watchOS 6 Özellikleri

Apple, watchOS için yeni sağlık ve fitness özelliklerini duyurdu. Artık Apple Watch yaptığınız aktiviteleri hatırlatacak ve otomatik olarak takip edecek. watchOS 6'nın yenilikleri bitmedi. watchOS 6 ile birlikte ilaçlarınızı yutmayı unutmayacaksınız. watchOS 6 kadınların özel günlerini takip edecek ve hatırlatma yapacak.

Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Sizler Apple Watch'a gelen WatchOS 6 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni gelen özellikler nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!