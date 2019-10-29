Apple WatchOS 6.1 Yayınlandı! İşte Gelen Yenilikler

Apple'ın saatlerinde kullandığı watchOS işletim sisteminin yeni versiyonu watchOS 6.1 yayınlandı. İşte gelen özellikler!

Apple'ın geliştirdiği yeni işletim sistemi watchOS 6.1 yayınlandı. AirPods Pro modelinden sonra saatler için de sürpriz yapan Apple bu güncelleme ile birlikte çoğu kullanıcısını sevindirdi. Önceden watchOS 6 güncellemesini alamayan Apple Watch Series 1 ve 2, bu güncelleme ile birlikte direkt watchOS 6.1'e kavuştu.

Bu güncelleme ile birlikte Apple Watch Series 1, 2, 3, 4 ve 5 modelleri watchOS 6.1'e kavuştu. Bu güncelleme içerisinde bazı küçük yenilikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeriyor. Performans iyileştirmelerinin başında ise Watch Series 5'e gelen pil ömrü düzeltmesi geliyor. Güncelleme ile birlikte cihazın pil ömrü artırıldı.

WatchOS 6 ile birlikte gelen Hesap Makinesi, Sesli Notlar ve Sesli Kitaplar gibi uygulamaları alamayan Watch Series 1 ve 2 modelleri bu güncelleme ile birlikte bu uygulamaların tamamına ve Apple Watch uygulamasına sahip oldu. Tüm bunların dışında tüm modellerde hata düzeltmelerine giden Apple, tüm cihazlar için güzel bir güncelleme getirmiş oldu.