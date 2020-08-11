Apple, watchOS 7 Public Beta'yı Yayınladı, İşte Gelen Yenilikler

Apple, Pazartesi günü Apple Watch Series 3 ve üzeri modeller için watchOS 7’nin ilk public betasını yayınladı. watchOS 7 Public Beta indirme ve yükleme detayları, watchOS 7 ile gelen yenilikler, yeni özellikler haberimizde.

watchOS 7 Public Beta ile Gelen Yenilikler

Apple, yıllardır watchOS beta programına sahip olmasına rağmen, ilk kez yazılımı herkese açık beta olarak yayınladı. Bu, watchOS’in yeni sürümünü indirmek ve test etmek için kullanıcıların geliştirici hesabına sahip olmaları gerekmediği anlamına geliyor.

watchOS’e yapılan en önemli eklemeler arasında resmi uyku takibi, geliştirilmiş bisiklet yönlendirmeleri ve navigasyon, Siri Kestirmeleri için komplikasyonlar dahil olmak üzere daha fazla saat yüzü özelleştirmesi, yeni el yıkama zamanlayıcısı ve yeni egzersiz modları yer alıyor.

Apple Watch yıllardır dahili uyku takibi özelliğine sahip değil ancak bu onu en çok satan akıllı saatlerdne biri olmaktan alıkoymadı. Uyku uygulamasında otomatik uyku takibi olacak ve Sağlık uygulamasına yeni bir sekme eklenecek. Apple Watch’a fitness antrenmanı olarak dans eklendi. Apple Watch kullanıcıları artık özel saat yüzlerini paylaşabilecek ve App Store’da seçili listelerden kadranları indirebilecek.

watchOS 7 Final Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

watchOS 7 final sürümü, bu sonbahardan itibaren tüm Apple Watch Series 3 ve daha yeni modeller için indirilebilir olacak. watchOS 7’yi şimdiden denemek isteyenler için indirme ve yükleme rehberine geçmeden önce watchOS 7 için iOS 14 çalıştıran iPhone’un gerekli olduğunu belirtelim. iOS 14 beta indirme ve yükleme adımlarına buradan bakabilirsiniz.

watchOS 7 Public Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

watchOS 7 Public Beta İndirme ve Yükleme Adımları: