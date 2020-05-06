Apple watchOS 7 Yenilikleri Ortaya Çıktı

Apple önümüzdeki aylarda Watch 6 modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Önceki dönemlerden edindiğimiz tecrübeler söz konusu lansmanla eş zamanlı olarak watchOS 7 sürümünü göreceğimizi işaret ediyor. İşte Apple watchOS 7 yenilikleri ve çıkış tarihi!

Apple watchOS 7 Yenilikleri Neler Olacak?

WatchOS 7 resmi olarak Eylül 2020 döneminde kullanıcılara sunulacak olsa da işletim sisteminin yeni sürümüne dair detaylarla WWDC 2020 sırasında karşılaşmayı bekliyoruz.

Yeni güncelleme ile gelecek özelliklerin resmi olarak açıklanması için önümüzde hala uzun bir süreç bulunsa da bu noktada kullanıcıların resmi uyku takibi uygulamasına kavuşacağı işaret ediliyor. Bu, zaten geç kalınmış ve ısrarla istenen bir özellikti.

Buna ek olarak pil tasarrufu için de daha gelişmiş seçeneklerin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Mevcut durumda pil tasarrufu modu, cihazın tüm özelliklerini kapatan ve yalnızca saati gösteren bir yapıya sahip. Buna karşın cihazı geleneksel saate çevirmeden pil ömrünü uzatabilecek bazı ayarların kapanmasını sağlayan bir güç tasarruf modu da bu güncelleme ile bekleniyor.

Son olarak gelişmiş etkinlik takibi özelliğinin de yeni sürümle birlikte geleceği söyleniyor. Bu, farklı etkinlikler arası geçişlerin otomatik olarak algılanmasını ve sisteme kayıt edilmesini kapsıyor.

Tabii şu aşamada tüm bu yeniliklerin birer sızıntıdan ibaret olduğunu ve 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2020 ile birlikte nihai özelliklerin açıklanmasını beklediğimizi belirtelim.