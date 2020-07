Windows'a Yeni Apple Yazılımı Geliyor

Mac’te artık kullanılmayan ancak Microsoft’un işletim sisteminde Apple Music istemcisi olarak çalışan popüler iTunes programı dahil olmak üzere Windows’ta Apple yazılımı yıllardır kullanılıyor. Söylentilere göre, bu yıl Windows 10’a yeni bir Apple yazılımı geliyor.

İtalyan web sitesi Aggiornamenti Lumia’nın raporuna göre Apple, yeni Windows uygulamasını Microsoft Store’da yayınlamaya hazırlanıyor. Rapor, hangi uygulamanın geleceğini söylemiyor ancak Apple’ın akış hizmetlerinden (Apple Music ve Apple TV+) biri özel Windows uygulaması olarak yayınlanabilir. Geçtiğimiz yıl Apple, Windows için yeni nesil medya uygulamaları geliştirecek mühendisleri işe almıştı. Şirket, işin temel olarak modern Windows uygulama platformu olan Evrensel Windows Platformu (UWP) deneyimi gerektirdiğini açıkça belirtmişti.

