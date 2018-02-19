Apple WWDC 2018 Etkinliğinin Tarihi Kesinleşti

Merakla beklenen Apple etkinliği WWDC 2018’in kesin tarihi, bugün yapılan duyuruyla belli oldu. Devasa teknoloji şirketinin yeni ürünlerini tanıtacağı konferansın, 4 Haziran – 8 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği söylendi.

WWDC 2017’nin de organize edildiği San Jose McEnery Konferans Merkezi’nde düzleneceği kaydedilen etkinlik sırasında Apple tarafından iOS, macOS, watchOS ve tvOS’tan oluşan dört farklı yazılım platformuna dair detayların paylaşılacağı vurgulanırken, Apple’ın bu sene yine hayranlarını mutlu edecek yeni ürünlerini peşi sıra göstereceği belirtildi.

McEnery Merkezi’nin internet sitesi üzerinden yayınlanan etkinlik sayfası kısmında 4 – 8 Haziran tarihleri arasının Apple tarafından ayırtıldığı görülürken, genellikle nisan ayında yapılan WWDC’nin bu sene haziran ayına kaymış olması dikkatlerden kaçmadı.

WWDC 2018 kapsamında iOS 12, macOS 10.14, yeni tvOS ve watchOS yazılımlarını tanıtması beklenen Apple’ın, bunlarla birlikte yeni MacBook ya da iPad’in tanıtımlarını da yine aynı etkinlik içerisinde yapabileceğine dair iddialar da şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yaklaşık olarak 5,000 yazılımcı ve 1,000 mühendisin katılması beklenen WWDC 2018’in biletlerinin 1,599 dolar seviyesine kadar çıkabileceğinin altı çizilirken, bazı durumlarda Apple’ın ücretsiz olarak bilet gönderdiği de söylenenler arasında yer aldı.