Apple, WWDC 2018 Tarihini Resmen Açıkladı

Apple, her yıl düzenli olarak düzenlediği Apple Worldwide Developers Conference'ın (WWDC) tarihini açıkladı. Yazılım geliştirici konferansı olan ve milyonlarca geliştiriciye ev sahipliği yapan WWDC 2018, 4-8 Haziran tarihleri arasında San Jose, California’da gerçekleşecek.

Cupertinolu şirketin en yeni teknolojilerini gün yüzüne çıkardığı WWDC 2018, bugüne kadarki en iddialı etkinliklerden bir tanesi olacak. 4 Haziran - 8 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan WWDC 2018‘e katılmak isteyen geliştiriciler 22 Mart'ta Apple'ın WWDC web sitesinden başvuru yapabilecekler. Tabii konferansa katılmayı düşünen geliştiricilerin 1599 dolar gibi bir ücreti gözden çıkarmaları gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

WWDC 2018'de Neler Tanıtılacak?

Apple, WWDC 2018'de yalnızca iOS ve macOS işletim sistemine gelecek yenilikleri açıklamayacak. Geçen sene HomePod, 10,5 inçlik iPad Pro ve yeni iMac Pro gibi ürünlerini tanıtan şirket, bu sene düzenleyeceği konferansta uygun fiyatlı bir Macbook Air ile karşımıza çıkacak. Ayrıca tasarım olarak iPhone X'e oldukça benzeyen Face ID'li bir iPad Pro'nun da tanıtılması bekleniyor.

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang, tamamen yenilenen iPad Pro modelinin sadece yüz tanıma teknolojisi ile gelmeyeceğini, ayrıca çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip olacağını da söylüyor. Zhang, Pro modelinin yanı sıra Apple'ın daha uygun fiyatlı 9.7 inçlik bir iPad modeli üzerinde çalıştığını da belirtiyor.

Yazılım tarafında ise iOS 12 ve macOS 13'ün tanıtılmasına kesin gözle bakılırken, watchOS ve tvOS‘un da yeni versiyonlarının gün yüzüne çıkması bekleniyor.

WWDC 2018, 4-8 Haziran tarihleri arasında San Jose, California'daki McEnery Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.