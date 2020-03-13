Apple WWDC 2020 Etkinliği Online Yapılacak

Apple, bu yılki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansının (WWDC), corona virüsü salgınının devam etmesi nedeniyle online yapılacağını duyurdu. Apple, etkinliğin Haziran ayında olacağını ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti. Geleneksel duyuru açılış konuşması ve geliştirici oturumlarını içeren “tamamen yeni bir çevrimiçi deneyim” içereceğini söyledi.

Apple Pazarlama Şefi Phil Schiller yaptığı açıklamada, WWDC'yi internete taşıma kararının “mevcut sağlık durumu” nedeniyle verildiğini söyledi. Etkinlikle ilgili daha fazla ayrıntı “önümüzdeki haftalarda” paylaşılacak.

Corona Virüsü Nedeniyle WWDC 2020 Online Yapılacak

Son yıllarda etkinlik San Jose'de düzenleniyordu. Apple, bu yıl etkinliğin gerçekleşemeyeceğini telafi etmek için San Jose kuruluşlarına 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

WWDC genellikle iOS, macOS, tvOS ve watchOS'un sonraki sürümlerinin sergilendiği bir açılış notu ile başlar ve Apple, haftanın geri kalanını, platformları için geliştirme hakkında oturumlara ayırır. Ancak şirket, bu sene corona virüsü salgını nedeniyle, bu oturumları ve açılış konuşmasını online yaparak farklı bir yaklaşım izleyecek.