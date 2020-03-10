Apple, WWDC 2020 için Kritik Bir Sorun ile Karşı Karşıya!

Corona Virüsü kaynaklı endişeler nedeni ile bu sene pek çok etkinlik iptal edildi ya da sanal hale geldi. Bunların arasında MWC, Facebook F8, Google I/O ve SXSW gibi küresel çapta öneme sahip teknoloji etkinliği de yer alıyor. Ortaya atılan bazı iddialara ve alınan kararlara göre Apple bu şirketlerin arasına eklenecek ve WWDC 2020 ya iptal edilecek ya da sanal ortamda düzenlenecek.

Her sene düzenlenen Worldwide Developers Conference (WWDC) şirketin yeni yazılımlarını ve yeni teknolojilerini tanıtması açısından kritik bir öneme sahip.

Buna karşın Santa Clara Halk Sağlığı Departmanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1,000 kişi ve üstü sayılarda yapılacak toplantıları yasaklayan bir emir yayınladı. WWDC tipik olarak Santa Clara içerisinde yer alan San Jose'de düzenlenir ve yine tipik olarak 5,000 kişi ve üstünde katılımcıyı ağırlar.

Yani etkinlik, bu yasak emrindeki sınırı aştığı için gerçekleşmeyebilir. Tabii bu yasağın üç hafta için geçerli olduğunu, üç hafta sonra ilerleyişe bağlı olarak uzatılabileceğini ya da iptal edilebileceğini vurgulayalım.

Şirket alternatif olarak etkinlik tarihini erteleyebilir ancak bu pek çok yönden sorunlara yol açacağı için pek de olası değil. Eğer yasaklarda bir farklılık olmaz ve hastalığın ilerleyişi aynı hızla devam ederse etkinliğin çevrim içi ortamlarda yapılmasını bekleyebiliriz.