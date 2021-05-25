Apple WWDC 2021 Tarihi Açıklandı

Apple WWDC 2021 tarihi resmi olarak doğrulandı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan Apple Worldwide Developers Conference'ın (Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı) tarihi ve nelerin tanıtılacağı hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Apple WWDC 2021 Ne Zaman Gerçekleştirilecek?

Apple, mart ayında WWDC 2021'nin tamamen çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şirket, etkinliğin 7 Haziran 2021'de düzenleneceğini yapmış olduğu son açıklamada resmi olarak doğruladı.

7 Haziran 2021'de Türkiye saati ile 20.00'de Apple'ın tüm platformlarına getireceği heyecan verici yenilik ve değişiklikler açıklanmaya başlayacak. Yayın önceki etkinliklerde olduğu gibi Apple Park'ta yapılacak ve YouTube, Apple'ın resmi web sitesi, Apple Developer uygulaması ve Apple TV üzerinden takip edilebilecek.

Apple takipçileri, 8 Haziran 2021'de Türkiye saati ile 00.00'da Apple'ın yaklaşan yeni araçlarını daha yakından inceleme fırsatına sahip olacak. Apple her yıl geliştiricilerin yaratıcılıklarını ve başarılarını kutlar. 11 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek etkinlikte ise Türkiye saati ile 00.00'da tasarım ödüllerine yer verilecek.

Apple geliştiricileri soruları yanıtlamak için bir hafta boyunca sorulara açık olacak. 8 Haziran'dan itibaren tüm videolar düzenli olarak yayımlanacak. Bu videolar daha sonra Apple Developer uygulamasından ve sitesinden izlenebilecek.

Apple WWDC 2021'de Neler Tanıtılacak?

iOS 15

iPadOS 15

MacOS 12

WatchOS 8

WWDC 2021'de Apple'ın iOS 15, iPadOS 15, MacOS 12, WatchOS 8'i duyurması beklenenler arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları, uzun bir süreden beri işletim sistemlerinin yeni sürümlerini bekliyor. iOS, iPadOS, MacOS ve WatchOS'in yeni sürümlerinde kullanıcıları bir dizi değişiklik ve yenilik bekliyor.

iOS 15 ile kullanıcılara sunulacak olanaklar hakkında şimdiye kadar birçok ipucu ortaya çıktı. Önceden ortaya çıkan ipuçlarına dayanarak kullanıcıların bildirimler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağı, karanlık mod ile ilgili birtakım iyileştirmeler yapılacağı ve uygulamaların koyu mod ile daha uyumlu hale geleceği söylenebilir.

Yeni güncellemelerin ne zaman kullanıma sunulacağı ve kullanıcılara neler sunacağı da WWDC21'de açıklığa kavuşmuş olacak.

iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemelerini alacak iPhone ve iPad modellerini öğrenmek ve bu güncellemeler hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.