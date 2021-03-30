Apple WWDC 2021 Tarihini Açıkladı: Neler Tanıtılacak?

Apple WWDC 2021 tarihi belli oldu. Worldwide Developers Conference (WWDC) olarak bilinen etkinlikte başta Apple yazılımları olmak üzere yeni nesil ürünlerin gelmesi bekleniyor. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan WWDC 2021'de tanıtılacak cihazlar ne olacak?

Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) bu yıl 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşeceğini ve geçen yıl olduğu gibi çevrim içi bir etkinlik olacağını duyurdu.

Duyuru, ayrıntılar konusunda çok fazla detaya yer vermiyor, ancak baştan çıkarıcı bir ipucuna sahip olabilir: Memoji karakterinin gözlükleri sadece dizüstü bilgisayarlarından bir yansımayı mı gösteriyor? Yoksa uzun süredir söylentilere konu olan VR kulaklık veya AR gözlüklere bir işaret olabilir mi?

WWDC 2021 ile ilgili bir blogda açıklamalarda bulunan Apple Başkan Yardımcısı Susan Prescott, "WWDC 21'i şimdiye kadarki en büyüğü ve en iyisi yapmak için çalışıyoruz ve Apple geliştiricilerine yaşama, çalışma ve oyun oynama şeklimizi değiştiren uygulamalar geliştirirken onları destekleyecek yeni araçlar sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Apple WWDC 2021 tarihi belli oldu

WWDC, Apple'ın zaman zaman donanım sürpriziyle birlikte iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS'a gelen değişiklikleri detaylandırdığı bir etkinliktir. Şirket geçen yıl, açılış konuşmasının önemli bir bölümünü Mac serisinin kendi Apple Silicon işlemcilerine geçişine adamıştı. Bu geçiş hala devam ederken, Apple'ın Silicon işlemcilerle ilgili paylaşacağı bir güncellemesi olması muhtemel.

WWDC etkinliklerinde yeni donanımların tanıtılmasına pek alışkın değiliz, ancak yine de böyle bir olasılık bulunuyor. Apple, WWDC 2019'da yeni Mac Pro'yu duyurmuştu. WWDC 2017'de ise HomePod akıllı hoparlörünü, güncellenmiş iMac masaüstü bilgisayarlarını ve yeni 10,5 inç iPad Pro'yu gün yüzüne çıkarmıştı.

Apple'ın geliştiricilere yönelik küresel konferansını çevrim içi yapmayı seçmesi şaşırtıcı değil. COVID-19'un etkisinin hala tüm dünyada hissedildiği göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca Facebook'un F8 geliştirici konferansı da bu yıl sanal olacak. San Diego Comic-Con ve 2021 Anime Expo da fiziksel etkinliklerin gerçekleşmeyeceğini doğruladı. Ancak bazı kuruluşlar, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi gibi, sınırlı olsa dahi fiziksel etkinlik gerçekleştirmeye çalışıyor.

7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC 2021 etkinliğinde ne gibi yenilikler karşımıza çıkacağını henüz biz de bilmiyor ve Apple etkinliğini dört gözle bekliyoruz.