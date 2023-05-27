Apple'ın WWDC 2023 Etkinliği Geldi Çattı: Nasıl ve Nereden İzlenir?

Apple'ın WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran'da gerçekleşecek. Şirket kısa süre önce etkinliğin Türkiye saati ile akşam 20.00'de başlayacağını duyurdu. Apple etkinliğini nerede izleyeceğiniz ve geliştiriciler için tüm derinlemesine oturumlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Apple web sitesi: WWDC açılış konuşmasını apple.com/events adresinden izlemek mümkün olacak.

WWDC açılış konuşmasını adresinden izlemek mümkün olacak. Apple geliştirici uygulaması: iPhone, Apple TV, iPad ve Mac için mevcut olan geliştirici uygulaması WWDC'yi yayınlayacak. Ayrıca oturumlar, videolar, Slack'teki etkinlikler, bire bir laboratuvarlar ve daha fazlası dâhil olmak üzere WWDC 2023'ün sunduğu her şeyi keşfetmenizi sağlayacak.

iPhone, Apple TV, iPad ve Mac için mevcut olan geliştirici uygulaması WWDC'yi yayınlayacak. Ayrıca oturumlar, videolar, Slack'teki etkinlikler, bire bir laboratuvarlar ve daha fazlası dâhil olmak üzere WWDC 2023'ün sunduğu her şeyi keşfetmenizi sağlayacak. Apple TV uygulaması: iPhone, iPad, Mac veya Apple TV'nizde, 5 Haziran'daki Apple etkinliğini TV uygulamasında bulabilirsiniz. Özel açılış konuşması etkinlik günü öne çıkarılacak.

iPhone, iPad, Mac veya Apple TV'nizde, 5 Haziran'daki Apple etkinliğini TV uygulamasında bulabilirsiniz. Özel açılış konuşması etkinlik günü öne çıkarılacak. YouTube kanalı: Resmî bağlantı henüz yayınlanmadı ancak Apple'ın resmî YouTube kanalına buradan abone olabilirsiniz.

Yayının tamamlanmasının ardından, açılış konuşmasının arşivlenmiş yayınını da çevrimiçi olarak yeniden izleyebileceksiniz. Ayrıca şirket bazı geliştiricileri, medyayı ve diğer konukları önceden kaydedilmiş açılış konuşmasını Apple Park'tan izlemeye davet etti.

Apple, açılış konuşmasının ardından 6-9 Haziran tarihleri arasında derinlemesine oturumlar düzenleyecek.

Apple'ın WWDC 2023 Etkinliğindeki Beklentiler

Apple, iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch ve Mac için en son işletim sistemi güncellemelerinin ön gösterimini yapacak. Apple'ın söylentilere göre karma gerçeklik başlığı için işletim sistemini tanıtması da mümkün.

Bunun yanı sıra Apple, WWDC 2023'ü kulaklık seti de dâhil olmak üzere yeni ürünleri duyurmak için kullanabilir. Etkinlikten neler beklediğimiz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.