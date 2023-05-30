Apple, WWDC 2023'te Yeni Mac'leri Tanıtabilir: İşte Beklenen Mac'ler!

WWDC 2023'e sadece bir hafta kaldı ve yılın ilk şirket etkinliğinde Apple'ın cihazları için güncellenmiş yazılımların duyurulmasını beklerken, aynı zamanda konferansta yeni Mac'lerin de tanıtılacağına dair bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Twitter'dan aktardığına göre Apple, WWDC 2023'ün gerçekleşeceği 5 Haziran'da Mac Studio, 13 inç M2 MacBook Air ve 13 inç M2 MacBook Pro'yu takaslarda kabul etmeye başlayacak.

Apple bunu genellikle kullanıcıların satın alabileceği daha yeni ve daha iyi Mac'ler çıktığında yapıyor. Şirket yakın zamanda bu Mac'ler de dâhil olmak üzere bazı cihazlarının takas fiyatlarını yükselttiği için bu ihtimal daha da güçlü hâle geliyor.

Mac Studio, M1 Max ve M1 Ultra işlemcilerine sahip ve temel modeller MacBook Air ve MacBook Pro bir yılı aşkın süredir mevcut. Bunu göz önünde bulundurarak, Apple, Mac Pro ve 15 inç MacBook Air'i duyurmaya hazır olabilir.

Mac Pro

Yeni Mac Pro'nun selefiyle aynı tasarıma ve M2 Ultra işlemciye sahip olması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, bu Mac Pro'nun ekran, medya ve ağ kartları için iki SSD depolama yuvasına sahip olacağını söylüyor.

Son Mac Pro 2019'daki WWDC'de tanıtıldığı için şirket bu yıl da aynı şeyi yapabilir.

15 inç MacBook Air

WWDC 2023'de Mac'in yanı sıra 15 inçlik bir MacBook Air'in de tanıtılması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın etkinlikte uzun süredir dedikodusu yapılan MacBook Air'i tanıtabileceğine inanıyor.

Şimdiye kadarki söylentiler, 15 inç MacBook Air'in daha büyük bir ekran ve pilin yanı sıra 13 inç modelle aynı özelliklere (dört performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği olan 8 çekirdekli CPU + en az 8 GB RAM) sahip olacağına inanıyor.

Gurman, bu yıl içinde yeni bir MacBook Air, giriş seviyesi MacBook Pro ve 24 inç iMac dâhil olmak üzere yeni M3 Mac'lerin de beklendiğini söylüyor.