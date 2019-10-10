Apple, Xbox Oyun Kumandası Satmaya Başladı!

Apple, resmi internet sitesi üzerinden Xbox oyun kumandası satışına başladı.

İşte birkaç yıl önce görmenin mümkün olmadığı bir adım.

iOS 13 ve tvOS 13 ile Destek Gelmişti

Şirketin geçtiğimiz haftalarda yayına aldığı iOS 13 ve tvOS 13 güncellemesi ile birlikte, güncellemeyi alan iPhone, iPad ve Apple TV modellerine kablosuz oyun kumandası desteği gelmişti. Resmi internet sitesi üzerinden Xbox oyun kumandası satışına başlayan Apple, konsol kontrolcüleri ile oyun oynamak isteyen kullanıcılara önemli bir fırsat sunuyor

Özellikle Apple TV modelini Xbox One için bir anlamda rakip olarak konumlandıran şirketin böyle bir adım atması oldukça garip karşılanabilir. Bununla birlikte ilginç bir şekilde DualShock 4 ise Apple çevrimiçi mağazasında satılmıyor. Bunun bir satış anlaşması ile alakalı pazarlamadan kaynaklandığını düşünebileceğimiz gibi, şirketin kişisel tercihi olduğunu düşünmemiz de mümkün.

Apple'ın Türkiye'deki internet sitesine baktığımızda ise her iki modeli de göremiyoruz. Şirket Türk kullanıcılar için SteelSeries Nimbus kablosuz oyun kumandasını 549 TL fiyat etiketi ile sunuyor. Bu kontrolcünün de Apple TV, iPhone, iPad ve iPod Touch desteğine sahip olduğunu belirtelim. Apple için özel olarak üretilen bu model, Lightning konnektörüne sahip olması ile de dikkatleri çekiyor.