Apple, Xiaomi'nin İki Özelliğini iPhone 14'e Getiriyor

Apple, ultra geniş arka kamera, gece modu ve canlı altyazı işlevi gibi öncelikle Android üreticilerinin kullanıcılara sunduğu özellikleri benimsemeye yabancı değil.

Şirketin iPhone 14 serisi için Android cihazlardan birkaç özellik daha aldığını zaten biliyoruz. Şimdi ise Apple'ın yeni telefonlar için daha az bilinen iki özelliği de benimsediği ortaya çıktı ve bu özelliklerin her ikisi de ilk olarak Xiaomi telefonlarında bulunuyordu.

İki Sensörle Daha İyi Otomatik Parlaklık

Apple'ın iPhone 14 serisi teknik özellikleri, tüm telefonların artık çift ortam ışığı sensörüne sahip olduğunu gösteriyor ve Mashable, bir sensörün önde diğerinin ise arkada olduğunu bildiriyor. Bu, daha doğru parlaklık ayarı sağlanmasına imkân tanıyor.

Xiaomi, bu işlevsellik konusunda Apple ve akıllı telefon endüstrisinin geri kalanından önce davranmıştı. 2020'nin başlarında Mi 10 serisi amiral gemisi telefonlarında çift ortam ışığı sensörleri bulunuyordu.

Bir Xiaomi yöneticisi, Mi 10 serisinin lansmanı sırasında ikili ortam ışığı sensörleri hakkında "Karmaşık aydınlatma durumlarında daha doğru kullanıcı ortam ışığı verileri elde etmek için daha fazla ışık kaynağı verisi toplanıyor." demişti. Bu işlevsellik o zamandan beri Google ve Samsung gibi cihazlara ulaşmıştı.

Çift Frekanslı GPS

iPhone'larda ilk kez sunulan bir diğer özellik, Pro modellerinde bulunan çift frekanslı GPS özelliği olacak. Adından da anlaşılacağı gibi bu teknoloji, akıllı telefonunuzda gelişmiş konum doğruluğu için (tek bir frekans yerine) iki GPS frekansı kullanacak. Bu, aynı zamanda Google Haritalar ve konumunuza bağlı olan diğer uygulamaları kullanırken daha hızlı konum düzeltmeleri sağlayacak.

Bu, Xiaomi aracılığıyla akıllı telefonlara ilk kez gelen başka bir özellik. 2018'de Xiaomi'nin Mi 8 amiral gemisinde bu özellik mevcuttu. Çift frekanslı GPS, o tarihten bu yana OnePlus, Samsung ve diğer telefonlara ulaşmıştı.

Peki siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.