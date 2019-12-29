Apple Yakında Oyuncu Bilgisayarı Üretebilir

Dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olan oyun platformları ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Şu anda dünya genelinde 2,5 milyar kişi online oyun oynayabiliyor. Bu sektör Apple şirketinin iştahını kabartmış gibi görünüyor.

Geleceği ve büyük bir kitleye yatırım yapmayı tercih eden Apple, gözünü oyun sektörüne dikmiş olabilir. Gelen raporlara göre şirketin 2020 yılı içerisinde bir oyuncu bilgisayarı çıkarması bekleniyor. Şirket konuyla ilgili resmi açıklama yapmadığı için bir süre daha beklemekte fayda var.

Apple oyuncu bilgisayarları farklı olacak

Bildiğiniz üzere Apple tarafından üretilen Mac bilgisayarlar daha çok profesyonel kullanıcılar için tercih ediliyor. Oyuncuların Mac kullandığını görmek son derece nadir bir durum.

Apple ise bu nadir durumu değiştirmeyi düşünüyor. Şirket önümüzdeki yılda bir oyuncu bilgisayarı üretme peşinde. Böylece dünya genelinde kullanıcı sayısı 2,5 milyar olan oyuncu sektöründen pay alınabilecek. Apple Arcade ise şirketin oyuncular için ürettiği bir platform olarak sayılabilir.

Oyun ve diğer popüler alanların peşinde olan Apple şirketi, muhtemelen kısa bir süre içerisinde bunlarla bütünleşecek. Peki sizce şirket, önümüzdeki yıllarda bir oyuncu bilgisayar geliştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.