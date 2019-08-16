Apple Yalnızca ABD'de 2.4 Milyonluk İstihdam Sağlıyor

Amazon'la birlikte ABD'nin en çok istihdam sağlayan markası olan Apple, çalışan sayısını ve sağlanan istihdamı açıkladı. Donald Trump'ın talimatıyla ABD yatırımlarını artıran Apple, doğrudan veya dolaylı olarak 2.4 milyon kişiyi çalıştırıyor.

Teknoloji devi Apple, ABD'de 2 yıl içindeki çalışan sayısını 80 binden 90 bine çıkardığını söyledi; ancak büyümenin çoğu Apple ürünleri için parça oluşturan Broadcom gibi şirketlerden ve Apple cihazları için uygulama geliştiren üçüncü taraf yazılım geliştiricilerden geliyor.

California merkezli şirketin analizine göre yazılım tarafındaki çalışan sayısı önceki tahminlerine göre 325 bin artış göstererek 1.9 milyona yükseldi. Ancak Apple tahminlerine nasıl ulaştığını veya araştırmanın nasıl finanse edildiğini söylemedi. Ayrıca Apple; Çin'deki ortaklıklarını azaltıp, Amerikan şirketlere yöneleceğini ifade edildi.

Amerikan Şirketlerine 60 Milyar Dolar Harcadı

Apple 2018'de ABD merkezli tedarikçilerin ürün ve hizmetlerine 60 milyar dolar harcadığını ve 2023'e kadar bu anlaşmaların 350 milyar dolara çıkarmayı planladığını belirtti.