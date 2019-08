Apple, Yanan Amazon Ormanları için Bağışta Bulunacak

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır yanıyor.

Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan orman yangınları çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam etmekte. Apple CEO'su Tim Cook, Amazon'da yanan ağaçların yerine yeniden ağaç dikilmesi için bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cook, " Dünyanın en önemli ekosistemlerinden biri olan Amazon yağmur ormanlarını tahrip eden yangınları ve yıkımları görmek yıkıcı. Apple, biyolojik çeşitliliğini korumak ve Amazon'un Latin Amerika'daki vazgeçilmez ormanını restore etmek için bağışta bulunacak " dedi.

It’s devastating to see the fires and destruction ravaging the Amazon rainforest, one of the world’s most important ecosystems. Apple will be donating to help preserve its biodiversity and restore the Amazon’s indispensable forest across Latin America.