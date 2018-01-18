Apple, Yapacağı Dev Yatırımla 20 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Apple, önümüzdeki beş yıl içinde ABD ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapacağını ve 20 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayacağını açıkladı. Böylelikle Cupertino merkezli şirketin ABD ekonomisine toplam katkısı 350 milyar dolara ulaşacak.

Dünyanın en değerli şirketi ünvanını elinde bulunduran Apple, ABD ekonomisinin tam kalbinde yer alıyor. Toplam değeri 1 trilyon dolara yaklaşan ve bu iddiasını her geçen gün daha da güçlendiren şirket, beş yıl içinde milyarlarca dolarlık yatırıma imza atacağını ve ABD'de halihazırda çalışmakta olan 84 bin kişiye ek olarak 20 bin kişiye daha istihdam sağlayacağını duyurdu.

Apple'ın yatırımları yalnızca kendi işini büyütme amacı taşımıyor; ABD'deki tedarikçilerden, yurtdışında tutulan paraların ülke ekonomisine kazandırılmasına kadar birçok alanda yatırımlar olacak. Şirket, ayrıca sermaye harcamaları için 30 milyar dolar ayırdığını ve ABD'deki operasyonlarını büyütmek için yeni bir kampüs daha kuracağını açıkladı.

Apple, bu yeni kampüsün teknik destek operasyonlarını barındıracağını ifade etti. Öte yandan kampüsün ne zaman ve nerede kurulacağına dair bilgiler henüz netlik kazanmadı ancak birkaç sene içinde konuyla ilgili detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Bununla birlikte Apple, Gelişmiş Üretim Fonu'nu 1 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmayı da planlıyor. Şirket, fonun "Amerika'daki girişimcileri desteklemek ve ülke dışından gelecek yatırımcıların ABD'deki projelerine yardımcı olmak için kurulduğunu" belirtti.

Apple, 38 Milyar Dolar Vergi Ödeyecek

Cupertino merkezli teknoloji devi, yurtdışındaki parasını ülkeye geri getirmek için de harekete geçti. 2017 yılı sonunda kabul edilen yeni vergi yasası uyarınca, yurtdışında para tutan şirketlere daha küçük bir vergi faturası ödeyerek bu parayı ABD'ye getirme fırsatı verildi. Apple, yurtdışından getireceği paranın, yaklaşık 38 milyar dolarlık bir vergi faturasına neden olacağını söylüyor. Şirketin, yurtdışındaki toplam varlığının 250 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.