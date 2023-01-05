Apple Yine Birilerini İşinden Etti: İşte Yeni Teknolojisi!

ChatGPT ve diğer yapay zekâların potansiyel olarak insan işlerini ele geçirmesi hakkında pek çok tartışmanın yaşandığı bu dönemde Apple, Apple Kitaplar'da belirli kitaplar için yapay zekâ destekli sesli anlatımı başlattı. Şirket, yazarlara yönelik web sitesinde bu özelliğin "üretim maliyeti ve karmaşıklığı" nedeniyle kitaplarını sesli kitaba dönüştüremeyen bağımsız yazarlara yardımcı olacağını söylüyor.

Şu anda yalnızca belirli kitaplar Apple'ın kendi yapay zekâsı tarafından oluşturulan sesler tarafından seslendiriliyor. Kullanıcılar bu kitaplar için anlatıcı bölümünde "Apple Kitaplar " ibaresini görecekler.

Apple, programın bağımsız yazarlar için olduğunu söylese de şu anda kitaplarının Apple'ın yapay zekâ sesleri tarafından seslendirilmesi için ortak yayıncılık şirketlerine (Draft2Digital veya Ingram CoreSource) kaydolmaları gerekiyor.

Apple Kitaplar Artık Yapay Zekâ Tarafından Seslendiriliyor

Apple, bu iş ortakları aracılığıyla romantizm ve kurgu türlerinde başvuruları kabul ediyor. Ayrıca kurgusal olmayan ve kişisel gelişim türleri için yapay zekâ destekli sesli anlatım çalışmalarına da başlıyor. Apple şu anda soprano ve bariton kategorileri altında dört ses sunuyor: Madison ve Jackson (romantizm ve kurgu), Helena ve Mitchell (kişisel gelişim ve kurgu dışı). Şirket bu seslerin belirli türlerde eğitildiğini söyledi ancak Apple bunları ayarlamak için hangi eğitim verilerini kullandığını belirtmedi.

"Apple Kitaplar dijital anlatımı, bir e-kitap dosyasından yüksek kaliteli sesli kitaplar üretmek için dilbilimciler, kalite kontrol uzmanları ve ses mühendislerinden oluşan ekiplerin önemli çalışmalarıyla gelişmiş konuşma sentezi teknolojisini bir araya getiriyor. Apple Kitaplar uzun zamandır yenilikçi konuşma teknolojisinin ön saflarında yer alıyor ve şimdi yayıncılar, yazarlar ve anlatıcılarla birlikte çalışarak bunu uzun formlu okumaya uyarladı."

Yazarların Apple yapay zekâ destekli sesli kitaplarını diğer platformlara taşıyıp taşıyamayacakları şimdilik belli değil.