Apple Yapay Zeka ile iPhone'ları Kökten Değiştirmek İstiyor

Google ve Microsoft'un atılımları sonrasında yapay zeka yarışı iyice kızışmış gibi görünüyor. Büyük teknoloji şirketleri kendi üretken yapay zeka projeleriyle çoktan sektörde yerini almış ve ürünlerini güncellemiş olsa da Apple oldukça geri kaldı. Ancak şirket yapay zeka konusunda büyük yatırımlar yapmayı planlıyor.

Yakın zamanda 28 yeni iş ilanı açan Apple, özellikle yapay zeka alanında çalışmalar yapan yazılım mühendislerini işe alacak. İddiaya göre Apple, yapay zeka ile birlikte iPhone kullanımını tamamen değiştirmeyi amaçlıyor.

Tüm Yapay Zeka Özellikleri, Tek Bir Telefonda

Apple'ın açtığı ilanlarda özellikle Görsel Üretken Modelleme Araştırma Mühendisi rolü dikkat çekiyor. İlanda başvuran kişinin mobil bilgi işlem platformlarının dönüşümünde sorumlu olacak bir grubun parçası olacağı belirtiliyor. İş tanımından anlaşılabileceği üzere Apple kendi görsel üreten yapay zekası üzerinde çalışıyor olabilir.

Ancak Apple'ın amaçları bununla sınırlı değil. Microsoft'un görsel üretiminden sohbet botuna ve iş dünyasına kadar uzanan geniş yapay zeka atılımı sonrasında bir benzerini de Apple gerçekleştirmek İstiyor. Apple CEO'su Tim Cook, jeneratif yapay zeka alanındaki gelişmelerin oldukça ilginç olduğunu belirterek Apple'ın konuya bilinçli ve düşünceli yaklaştığını ifade etti.

Yani aslında Apple, çoğu yeni teknolojide olduğu gibi teknoloji stabil hale gelene kadar adım atmak istemiyor. Halihazırda mobil uygulamalar konusunda belirli ölçüde yapay zekadan destek alan Apple, yeni projelerle birlikte iPhone'larda özellikle yazılım anlamında kökten değişiklikler amaçlıyor.

iPhone 14 Pro serisinde yer alan A16 çipi, sahip olduğu nöral işlemci ünitesi ile birlikte Apple'ın elini oldukça güçlendiriyor. İddialara göre firma, görsel üretimi ve sohbet botunun Siri ile birleştiği, telefon kontrolünün tamamen yapay zeka ile sağlandığı oldukça güçlü bir teknoloji üzerinde çalışıyor. iOS 17 ile birlikte bazı yapay zeka eklentileri görmemiz mümkün olsa da iPhone'ların tam yapay zeka dönüşümü, büyük ihtimalle iOS 18 ile hayatımıza girecek.