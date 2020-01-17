Apple, Yapay Zeka Şirketini 200 Milyon Dolara Satın Aldı

Apple, yapay zeka teknolojisi alanında daha fazla söz sahibi olmak için adım atmaya devam ediyor. Bir süredir start-up'lara göz diken Apple'ın şimdi de Seattle merkezli Xnor.ai'yi satın aldığı duyuruldu.

2016 yılında kurulan Xnor.ai, uzak veri merkezleri yerine yapay zeka algoritmalarının çalışmasına yardımcı olacak araçlar oluşturuyor. Son yıllarda Apple, kullanıcı bilgilerini daha gizli tutmak ve işlemeyi hızlandırmak için bu tür yazılımları deniyordu. GeekWire'a göre Xnor.ai için yaklaşık 200 milyon dolar ödeme yapıldı.

Apple tarafından satın alınmasına rağmen Xnor.ai'ın varlığı Microsoft'a dayanıyor. Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın Yapay Zeka Enstitüsü tarafından finanse edilen Xnor, daha sonrasında ise Allen Yapay Zeka Enstitüsü’nden ayrıldı ve 54 kişilik bir ofis haline dönüştü.

Apple fiyat hakkında yorum yapmadı ancak “zaman zaman küçük teknoloji şirketlerini” satın aldıklarını ve genellikle planlarını tartışmadıklarını söyledi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Apple CEO'su Tim Cook, ortalama olarak iki ila üç haftada bir şirket satın aldıklarını ve bu satın alımları yaparken "yetenek ve fikri mülkiyete önem verdiklerini" söyledi.