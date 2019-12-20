Apple Yazılım Açığı Bulana Bir Milyon Dolar Verecek!

Eğer paraya ihtiyacınız varsa iyi bir haberimiz var. Apple geçtiğimiz saatlerde yeni yazılım açığı tarifesi hakkında bilgiler verdi.

Bir Milyon Dolara Kadar

Son zamanlarda Türk gençlerinin Apple üzerinde yoğun uğraşları olduğunu biliyoruz. Harçlıklarını şirket açıkları ile çıkarmaya çalışan gençlerimizin örneklerine buradan, buradan, buradan ve hatta buradan ulaşmanız mümkün. Eğer bu piyasaya dahil olmak isterseniz Apple yeni tarifesini açıkladı.

"Apple güvenlik politikasının bir parçası olarak bizimle kritik sorunları paylaşan ve bu sorunların kullanım tekniklerini açıklayan araştırmacıları ödüllendirir."

iCloud iCloud Hesap Verilerine Yetkisiz Erişim 100,000 dolar (maksimum) Fiziksel Yolla Cihaza Saldırı Kilit Ekranı Aşma 100,000 dolar (maksimum) Fiziksel Yolla Cihaza Saldırı Kullanıcı Verilerini Açığa Çıkarma 250,000 dolar (maksimum) Yüklenen Uygulama Üzerinden Saldırı Hassas Verilere İzinsiz Erişim 100,000 dolar (maksimum) Yüklenen Uygulama Üzerinden Saldırı Çekirdek Koduna Erişim 150,000 dolar (maksimum) Yüklenen Uygulama Üzerinden Saldırı İşlemci Kanal Saldırısı 250,000 dolar (maksimum) Kullanıcı Etkileşimi ile Ağ Saldırısı Tek Tıkla Hassas Verilere İzinsiz Erişim 150,000 dolar (maksimum) Kullanıcı Etkileşimi ile Ağ Saldırısı Tek Tıkla Çekirdek Koduna Erişim 250,000 dolar (maksimum) Kullanıcı Etkileşimi Olmadan Ağ Saldırısı Fiziksel Yakınlık ile Etkileşimsiz Erişim 250,000 dolar (maksimum) Kullanıcı Etkileşimi Olmadan Ağ Saldırısı Etkileşim Olmadan Hassas Verilere Erişim 500,000 dolar (maksimum) Kullanıcı Etkileşimi Olmadan Ağ Saldırısı Etkileşim Olmadan Çekirdek Koduna Erişim 1,000,000 dolar (maksimum)

Şirketin yayınladığı sayfaya daha detaylı bir şekilde göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödül başvurularının koşulları, nasıl yapılacağı ve diğer detayları paylaştığımız sitede bulabilirsiniz.