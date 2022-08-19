Apple Yazılımlarında Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi

Apple; iPhone, iPad veya Mac'inizi gerçekten mümkün olan en kısa sürede güncellemeniz gerektiğini söyleyen bir duyuru gerçekleştirdi çünkü en son gelen yazılım güncellemesi bazı önemli ciddi güvenlik açıklarını düzeltiyor.

iOS / iPadOS 15.6.1 ve macOS 12.5.1 için güvenlik notlarında, işletim sisteminin çekirdeğindeki (temelde her şeyi kontrol eden çekirdek) ve saldırganların cihazınızda kötü amaçlı kod çalıştırmasına izin verebilecek WebKit'teki hatalara yönelik düzeltmelerin yapıldığı belirtiliyor. Notlar ayrıca, hataların aktif olarak istismar edilmiş olabileceği konusunda da uyarıyor.

İlk sürümünden bu yana iOS 15'e 13 güncelleme yapıldı ve bunlardan dokuzu bir tür rastgele kod yürütme hatasını düzeltti. Çoğu zaman bu hatalardan bazıları, saldırganların çekirdek sistem üzerinden önemli ayrıcalıklar elde etmesine izin veriyordu.

Apple Düzenli Olarak Güvenlik Açıklarını Düzeltiyor

Dahası bu güvenlik güncellemelerinden beşi, "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır." uyarısını içeriyordu. Bu nedenle, muhtemelen bu yıl (ve dürüst olmak gerekirse ondan önceki yıllarda) bunu birçok kez yapmış olsanız da Apple'ın uyarısına uyarak telefonunuzu bir kez daha güncellemeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gitmelisiniz. Mac'te ise güncelleme işlemi için Sistem Tercihleri ​​> Yazılım Güncelleme'ye gidebilirsiniz.

Şirket ayrıca Kilitleme Modu adı verilen "aşırı" bir güvenlik ayarı sunuyor ancak çoğu insan bunu açmak istemeyecek. Apple, Kilitleme Modu'nun özellikle güvenlik açıklarına karşı savunmasız olan birçok özelliği kapatacağını ve bunun çoğunlukla hükûmetler tarafından işe alınanlar gibi uzman bilgisayar korsanları tarafından hedef alınabileceklerini düşünen kişiler için olduğunu söylüyor.