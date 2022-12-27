Apple Yeni Bir iPad mini Üzerinde Çalışıyor

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni nesil bir iPad mini üzerinde çalıştığını açıkladı. Kuo, Apple'ın şimdiden yeni bir model üzerinde çalıştığını söylüyor. Ayrıca modelin işlemcisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Kuo'ya göre bu yeni iPad mini, "ana satış noktası" olarak dikkat çekecek yeni bir işlemciye sahip olacak. Apple kısa süre önce bu tablete mevcut en iyi işlemciyle yenilenmiş bir tasarım sunduğundan, yeni bir işlemcinin ne kadar iyi olabileceğini tahmin etmek güç.

Apple tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir şey görmemiş olsak da şirket iPad mini'ye bir M-chip eklemeyi planlayabilir. Bununla birlikte bu tablet, bir Mac'te bulunanlar kadar güçlü bir işlemciye sahip olarak iPad Air ve iPad Pro modellerinin arasına katılabilir.

Yeni iPad mini 2024 Yılında Gelebilir

Nitekim Kuo, Apple'ın 2025'te bu tableti katlanabilir bir iPad ile değiştirmesinin "muhtemel" olmadığını söylemek için 2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk çeyreğinde bahsi geçen yeni bir iPad mini'nin geleceğini aktarıyor.

"Katlanabilir bir iPad, bir iPad mini'den çok daha yüksek bir fiyata sahip olacak, bu nedenle böyle bir üretim planı değişikliği makul değil."

Raporlar hâlâ tartışmalı olduğundan, bazıları Apple'ın katlanabilir 20 inçlik bir ekran üzerinden testler yaptığını söylerken, bazıları ise Apple'ın bir şekilde katlanabilir bir iPhone çıkaracağına inandığını söylediğinden Kuo, iPad mini'nin mevcut hâliyle değiştirilmesinin pek olası olmadığını söylüyor.

2024'te Apple'ın muhtemelen bir iPad Pro olarak piyasay süreceği ilk OLED iPad modellerini tanıtması bekleniyor. Testler başlasa da Apple'ın katlanabilir bir cihaz tanıtıp tanıtmayacağı hâlâ belirsiz.