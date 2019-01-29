Apple Yeni Bir Oyun Servisi Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Cheddar isimli internet sitesi, Apple’ın bulut sunucular üzerinden oyun oynatmaya dayalı yeni bir sistem üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Kasasında milyarlarca dolar bulunduran Apple, sürekli yeni sektörlere yatırım yapma ve kendi ürünlerini üretme konusunda denemeler yapıyordu. İşleri araba üretimine kadar götüren şirket, yakın zaman önce araba projesinden vazgeçmiş olsa da yenilikçi denemelerine devam ediyordu. Bugün ortaya atılan yeni iddialarda ise Apple’ın oyun yayma işine girmek üzere olduğu ifade edildi.

İnternet üzerinden yayın hizmetleri son zamanlarda büyük şirketlerin ilgisini çekmeye başlamış ve geleceğin teknolojileri arasında gösterilmişti. Halihazırda benzer bir kategorinin altında konumlandırılabilecek Apple Music ile müzik yayınlarına devam eden Apple, müzik uygulaması üzerinden Carpool Karaoke ve Dr.Dre’nin hayat öyküsü gibi video içerikler de yayınlamıştı. Video dağıtım işini büyüterek, Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlere rakip olmak üzere 1 milyar dolar ayıran Apple, şimdi de gözünü oyunlara dikti.

Son zamanlarda, oyunları bulut sunucu üzerinde çalıştırarak, kullanıcılara bu sunuculara bağlanmak suretiyle oyun oynatan servisler popüler olmaya başlamışlardı. Oyunlar bulut sunucularda çalıştıklarından, oyun oynanacak cihazın donanımsal özellikleri ikinci planda kalıyor ve internet bağlantısı olan hesap makinelerinden bile oyunlar, hiç kasmadan çalıştırılabiliyorlardı. Cheddar isimli internet sitesi tarafından yapılan haberde de Apple’ın buna benzer bir sistem üzerinde çalışmalara başladığı ve sistemin yeterli seviyeye gelmesi durumunda duyurulacağı ifade edildi.