Apple, Yeni Bir Patent Davasıyla Karşı Karşıya

ABD’li teknoloji devi Apple, Red Rock Analytics adlı bir şirketin sahip olduğu Wi-Fi patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Red Rock Analytics firması, Apple’ın Wi-Fi yongaları için alıcı-verici teknolojisini kapsayan patentlerini izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor.

Söz konusu teknoloji, iPhone 4 ve üzeri modeller, iPad’ler, Apple TV, MacBook ve Apple Watch dahil olmak üzere hemen hemen tüm Apple ürünlerinde kullanılıyor. Red Rock Analytics, XS ve XR da dahil olmak üzere yeni nesil iPhone'ların patent ihlalinde bulunduğunu iddia ediyor.

Sonuç olarak olay mahkemeye taşınmış durumda. Red Rock Analytics, Apple’ın patentleri izinsiz kullandığı için yüklü bir tazminat ödemesini istiyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi, söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ek olarak Apple’ın dava sona erinceye kadar bir açıklama yapmaması da oldukça muhtemel.

Red Rock daha önce Samsung’u da aynı iddialar karşısında dava etmişti; ancak yasal sürecin nasıl sonuçlandığı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Apple, birçoğu ABD’li yonga üreticisi Qualcomm'a karşı olmak üzere pek çok telif hakkı davası ile karşı karşıya kalmıştı. Qualcomm’un patentlerini ihlal etmekle suçlanan şirket, Çin ve Almanya’da açılan davaları kaybetmişti. Apple'ın temyiz başvurularına rağmen bazı iPhone modellerinin söz konusu ülkelerde satılması yasaklanmıştı.