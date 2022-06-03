Apple Yeni Çalışma Şartlarıyla Daha Esnek Koşullar Sunmaya Başlıyor

Apple, sendikalaşma çabalarının önüne geçmek amacıyla perakende çalışanlarına (satış elemanı) daha fazla esneklik sağlamak için çalışma programlarını yeniden düzenliyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, belirli mağazalardaki personellere yeni program değişikliklerinin yakında yapılacağını bildirmeye başladı. Bazı değişiklikler önümüzdeki birkaç hafta içinde yürürlüğe girerken, diğerleri yılın sonlarına kadar gelmeyebilir.

Bloomberg tarafından bildirilen değişiklikler şu şekilde:

Vardiyalar arasında minimum 12 saat, mevcut minimum 10 saate göre bir miktar artış.

Çalışanlar geç saatlere kadar çalışmayı tercih etmedikleri sürece çalışanların saat 20.00'den sonra çalışabilecekleri haftada en fazla üç gün.

Çalışanların arka arkaya beş günden fazla çalışması planlanmayacak. Yeni ürün lansmanları ve tatiller sırasında muafiyetler olabilir.

Tam zamanlı çalışanlar, her altı aylık dönem için özel bir hafta sonu izin gününe sahip olacak.

Apple Çalışanlarına Daha Fazla İmkân Sunmak İstiyor

Apple, perakende satış noktalarında ABD genelinde gerçekleştirilen sendikalaşma çabalarıyla savaşmaya hazırlanırken, yeniden düzenlediği çalışan izinleriyle uğraşıyor. Şubat ayında Apple, perakende satış noktalarındaki çalışanlara zam yapmayı planladığını belirtmişti. Daha sonrasında geçtiğimiz ay şirket, perakende çalışanları için başlangıç ​​ücretini saatte 22 dolara çıkaracağını çalışanlara bildirmeye başladı.

Apple özellikle üretim noktasında da Çin'deki karantina kısıtlamaları nedeniyle zor dönemler geçirdi ve bu sürecin etkilerini atlatmak için var gücüyle çalışıyor.

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