Apple, Yeni Cihazlarında Ses İllüzyonu Yaratacak

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), Apple şirketine yeni cihazlar için 60 farklı patent hakkı verdi. Bu pantentler kuruluş tarafından kullanılabilecek. Yeni bir patent, Apple şirketinin ses konusunda da düzenleme yapmak istediğini gösteriyor. İşte haberimizin detayları.

Apple bilgisayarlarındaki ses kalitesini artıracak yeni patent, tamamen ses illüzyonu yaratmak için kullanılacak. Normal şartlarda dizüstü bilgisayarlardaki sesin cihazın hoparlöründen geldiği bilinir. Ancak yeni patentte bu biraz daha farklı olacak.

Ses illüzyonu ses sinyallerini ayırarak gerçekleşecek

Ses sinyali işlemesini ayıran yeni bir özellik sayesinde, Apple cihazlarında sağ ve sol ses işlemesi farklı olacak. Böylece sağ ve sol hoparlör farklı düzeylerde ses çıkarıyormuş gibi olacak.

Sistem ile üç ayrı sinyale dağılan ses hemen sonrasında sağ ve sol olmak üzere iki farklı sinyalde birleşecek. Parazit de ses engelleyicilerin çalışma prensibine benzer şekilde çalışacak. Patentlerde görülen çizimlerde, sanal gerçeklik ya da zenginleştirilmiş gerçeklik başlığı kullanan kişiler görülmüyor.

Tüm bu detaylar bizlere bağımsız ses sistemlerini işaret ediyor. Apple şirketi, eğer bu patentini kullanırsa ses konusundaki birçok şikayetin ortadan kalkabileceği ifade ediliyor. Peki sizce Apple tarafından geliştirilen bu yeni sistem başka ne tür avantajlar sağlayabilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.