Apple Yeni Cihazlarını Orada Üretecek! Yeni Kampüs Geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Teksas-Austin’de yeni bir tesis inşaatına başladığını duyurdu.

Yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde olacağı belirtilen kampüste, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayarlar gibi en yeni teknolojik ürünler üretilecek.

2022'de Üretime Başlanacak

1.0 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen yeni tesiste, Apple’ın en yeni Mac Pro bilgisayarlarının üretimi de yapılacak.

Apple’ın yerel yatırımları genişletme planının bir parçası olarak temeli atılan kampüsün, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına duyulan güvenden dolayı Teksas’a konumlandırıldığı ifade edildi.

Trump da Ziyaret Edecek

Teknoloji devinin hali hazırda Austin’de yaklaşık 7 bin çalışanı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yeni kampüsü ziyaret edeceği belirtildi.