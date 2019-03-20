Apple, Yeni iMac Modellerini Tanıttı

Geçtiğimiz günlerde yeni iPad modellerini tanıtan Apple, şimdi de iMac hattını güncelledi. Bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan yeni iMac’lerin fiyatı 41 bin TL’ye kadar yükseliyor. Peki, yeni nesil iMac’ler kullanıcılara neler sunuyor? Hadi gelin bakalım.

Geçtiğimiz yıl döviz kurlarındaki anormal artış, zaten pahalı olan Apple ürünlerini iyice ulaşılmaz bir noktaya taşımıştı. Bunun en son örneği, Apple’ın tanıttığı yeni iMac modeli olsa gerek.

Yeni iMac'ler Her Zamankinden Daha Güçlü

ABD’li teknoloji devi, 21.5 inç 4K iMac modellerinin Turbo Boost ile 4.6GHz’e kadar hızlar sunan 3.2GHz 6 çekirdekli 8. jenerasyon Core i7 dahil olmak üzere Intel’in en son 8. nesil ve 9. nesil Core işlemcileri ile güncellendiğini duyurdu. iMac hattının en güçlü modelleri 27 inç 5K iMac’ler ise 8 çekirdekli 9. nesil Core i9 işlemci ile güçlendirildi.

Apple, 21.5 inçlik yeni iMac modellerinin önceki nesillere kıyasla yüzde 60 daha hızlı olduğunu söylerken, yeni 27 inçlik iMac’lerin ise önceki modellere göre 2.4 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca, güncellenen iMac modellerinin yüzde 80 daha hızlı grafik performansı sunduğunu söylüyor.

64 GB’a kadar daha hızlı 2.666MHz DDR4 bellek ve 2 TB’a kadar SSD depolama seçeneklerine sahip olan yeni iMac serisi, tasarımsal anlamda ise herhangi bir değişiklik sunmuyor. 2012’den bu yana kullanan kasa tasarımı, yeni iMac’lerde de devam ediyor.

Gelelim fiyatlara, yeni 21.5 inç 4K iMac modelleri 9.399 TL den, yeni 27 inç 5K iMac modelleri ise 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla bugun itibarıyla ülkemizde satışa sunuldu.