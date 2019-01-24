Apple, Yeni iOS Güncellemesiyle de Hataları Gideremedi!

Apple, yaklaşık bir ay önce iOS 12.1.2 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme beraberinde birçok sorun getirmişti. Güncelleme sonrasında kullanıcıların bazıları hücresel veriye ulaşamazken, bazıları da şebekeye ulaşmakta sorun yaşıyordu.

Apple, yaşanan sorunları giderebilmek amacıyla şimdilerde yeni iOS güncellemesi iOS 12.1.3’ü yayınladı. Yeni özellikler getirmek yerine halihazırdaki sorunları düzeltmesi için yayınlanan yeni güncelleme, görünüşe bakılırsa çözüm getiremediği gibi daha fazla soruna yol açtı.

Yeni iOS güncellemesi hakkında yapılan geri bildirimlere göre, iOS 12.1.3 sürümüne sahip Apple cihazlarında hücresel veriye bağlanırken sorun yaşanıyor. Reddit ve Twitter‘da geri bildirimde bulunan kullanıcılara göre, yeni güncellemeden sonra cihaz hücresel veriyi sonlandırıyor ve bu nedenle internete bağlanılamıyor.

iPhone XR, XS, XS Max ve iPhone X modellerindeki iOS 12.1.3 güncellemesinde bulunan ağ problemi nedeniyle ABD'li operatör firması Sprint, abonelerini şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda uyardı. Ayrıca AT&T aboneleri de benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Yeni iOS güncellemesindeki sorunların ABD dışındaki ülkelerde de yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.