Apple, Yeni iPad Air ve iPad Mini'yi Piyasaya Sürdü

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni iPad modellerini tanıttı. Üç buçuk yıllık bir aradan sonra iPad Mini hattını güncelleyen şirket, artık tüm yeni iPad modellerinin Apple Pencil desteğine sahip olacağını duyurdu.

Apple, en son yeni bir iPad Mini tanıttığında takvim yaprakları 2016'yı gösteriyordu. Tam üç buçuk yıllık bir sessizliğin ardından yeni iPad Air ve iPad Mini modellerini piyasaya süren Cupertinolu teknoloji devi, kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başardı.

Peki, yeni iPad modelleri kullanıcılara neler sunuyor? Hadi gelin bakalım.

iPad Mini Özellikleri ve Fiyatı

İlk olarak iPad Mini’den başlayalım. Yukarda da söylediğim gibi, iPad Mini hattı uzun süre yenilenmemişti. Birçok insan, Apple’ın iPhone boyutunu büyüttükçe, Mini serisini de yavaş yavaş son erdireceğini düşünüyordu; ancak iPad Mini bugün sürpriz bir geri dönüş yaparak, hakkındaki söylentilere son noktayı koyuyor.

Yeni iPad Mini, 2015 yılında piyasaya sürülen halefi ile aynı görünüyor. Tabii, aynı şey teknik özellikler için de geçerli değil. Gücünü A12 biyonik çipinden alan yeni nesil iPad Mini, yüzde 25 daha parlak olan 7,9 inçlik bir ekrana sahip.

Performansın üç kat, grafiklerin de dokuz kat güçlendiğine vurgu yapan Apple, cihazda True Tone teknolojisinin kullanıldığını söylüyor. Ayrıca, yeni iPad Mini’nin Apple Pencil desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

iPad mini, iPad Pro’nun aksine hala bir Touch ID parmak izi sensörüne, bir Lightning portuna ve bir de 3.5mm kulaklık jakına sahip.

Apple, 64GB depolamalı yeni iPad Mini’nin 399 dolardan satışa sunulduğunu açıkladı.

iPad Air Özellikleri ve Fiyatı

iPad Air ismi itibarıyla tanıdık gelse de, aslında yepyeni bir iPad modeli olarak karşımıza çıktı.

Önceki nesil iPad Pro’ya kıyasla önemli bir güncelleme alan yeni iPad Air, A12 biyonik çipine sahip. True Tone teknolojisi ile güçlendirilen10.5 inç retina ekranı bulunan cihaz, Akıllı Klavye ve Apple Pencil ile birlikte çalışıyor.

64GB depolamalı iPad Air, 499 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Tabii, 256GB depolama ve hücresel bağlantı desteği isteyen kullanıcılar daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.