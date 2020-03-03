Apple Yeni iPad Pro için Hazırlanıyor Olabilir

Apple son zamanlarda sık sık yeni nesil iPad Pro iddiaları ile gündeme geliyor. Son zamanlarda görülen düşük stok bu iddiaları destekliyor olabilir.

Yeni iPad Pro mu Geliyor?

Amerika, Kanada ve Avrupa genelinde düşük stoklar yeni modellerin yolda olduğunu işaret ediyor olabilir. Apple, daha önceki dönemlerden de bildiğimiz gibi yeni modelleri satışa sunmadan önce mevcut modellerin üretimini azaltma eğilimini taşıyor. Bunu uzatılmış nakliye süreleri ve sınırlı bulunabilirlik gibi detaylardan anlamamız mümkün.

Tabii tüm bunlara ek olarak bunların üretim düşüşü gibi nedenlere bağlanması da mümkün. Corona Virüsü ile birlikte Apple, üretim tarafında oldukça büyük darbeler almıştı.

Her ne olursa olsun raporlar ve sızıntılar bu sene içerisinde yeni nesil iPad Pro ile karşılaşacağımızı işaret ediyor.

Yeni modelde nelerle karşılaşacağımız konusunda çok geniş bilgilere sahip değiliz. Buna karşın A13X işlemci ve ToF sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu bekleniyor. Buna ek olarak trackpad ve arkadan aydınlatma desteğine sahip (biri veya her ikisi birden olabilir) yeni klavye ile karşılacağımızı da duymuştuk.

İlerleyen haftalarda yeni modelle ilgili daha çok şey duymamız mümkün gibi gözüküyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.