Apple, Akıllı Ekrana Dönüşebilen Yeni Bir iPad/Mac Ekranı Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın akıllı bir ekrana dönüşebilen büyük bir iPad/Mac ekranı geliştirdiği bildiriliyor.

StandBy adı verilen yaklaşan iOS 17 özelliği, uyumlu iPhone'ları yatay modda şarj olurken akıllı ekranlara dönüştürecek. Bu ekranlar, saati ve hava durumunu göstermenin yanı sıra çeşitli saat seçenekleri ve widget'lar sunacak. Ayrıca konuma, etkinliğe veya saate göre otomatik olarak görünen Smart Stack widget'larını da destekleyecek.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, A serisi bir işlemci ve yeni bir yazılım tarafından desteklenen büyük boyutlu bir ekran üzerinde çalışıyor. Bu ekran Mac'ten bağımsız olarak çalışacak ve muhtemelen iOS 17'nin StandBy özelliğine benzer bir düşük güç modu aracılığıyla belirli özellikler sunacak.

Yeni Ekran, Studio Display Adı Altında Gelebilir

Şu anda Apple, iPhone 11 serisine benzer şekilde A13 Bionic işlemcili 27 inç 5K Studio Display sunuyor. Studio Display, 122° görüş alanına sahip 12MP Ultra geniş kamera, Siri desteği ve "Hey Siri", uzamsal ses ve görüntülü aramalar için Center Stage gibi özellikler içeriyor.

Güncellenmiş A serisi işlemciye sahip yeni bir Studio Display, akıllı ekran işlevselliğini potansiyel olarak destekleyebilir.

Gurman, akıllı ekran özelliklerine sahip yeni bir Studio Display'in bu yıl tanıtılmayabileceğini ancak en erken gelecek yıl piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.